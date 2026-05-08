タレントのギャル曽根（40）が7日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演。本名が明かされる場面があった。番組では、曽根が京都府舞鶴市の実家を訪問。プロの力を借りながら母・冨美子さんとともに物であふれた実家を片付けた。冒頭では曽根が「お母さん、せっかくだし今日は片づけよう！」と呼びかけ。冨美子さんが「菜津子が手伝ってくれるなら、私にしたらラッキー！」と応じると、「本名菜津子」