8日朝、福井県の美浜原発3号機で蒸気漏れがあり、関西電力は原子炉を手動停止しました。 関西電力によりますと午前4時すぎ、美浜原発3号機で警報が鳴ったため、運転員が監視カメラで確認したところ、高圧タービンの上部約2～3メートルにわたって蒸気が漏れていたということです。これを受け午前4時24分に原子炉を手動停止しました。 漏れた蒸気に放射性物質は含まれておらず、停止から20分後に蒸気漏れ