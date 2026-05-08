全日本プロレスは8日、都内で「チャンピオン・カーニバル2026優勝決定戦」（17日、EBARAWAVEアリーナおおた）の会見を行った。A組1位の潮崎豪、同2位の斉藤レイ、B組1位の鈴木秀樹、同2位の菊田円が出席。準決勝で前年優勝の斉藤レイと対戦する鈴木は「開幕戦からずっと優勝と言ってきました。優勝です」と鈴木。対戦する斉藤レイは「今回のチャンピオン・カーニバル、斉藤レイが歴史的快挙の2連覇がかかっている。だから