クルーズ船で集団感染の疑い「ハンタウイルス」 ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「ＭＶホンディウス号」。 【画像を見る】専門家「医療体制が整っていれば治療可能だが…」ハンタウイルス感染の脅威は？ 先月、日本人１人を含む乗客・乗員約１５０人を乗せてアルゼンチンから大西洋縦断へと出航し、３５日間かけてアフリカ西部のカーボベルデに向かう行程でした。その約１か月の航海で