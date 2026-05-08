「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。東京ドームで開催されたプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体タイトルマッチ、井上尚弥―中谷潤人の試合を、２人の息子とともにリングサイドで観戦したことを報告した。格闘技好きの息子たちのリクエストを受け、西村社長が購入したのは１枚３３万円のＳＲＳ席。３人合わせて約１００万円という投資となった