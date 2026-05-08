Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）スマホの充電を簡単にしたいと思う人なら、最高のワイヤレス充電器を探していることだろう。だが、単に価格順に並べることはしてほしくない。それは、信頼性の劣るブランドがMagSafeやQi対応の充電器を売り込んでいるからというだけでなく、低価格モデルよりもほんの少し高い金額を出すだけで優れた製品が手に入るからだ。そこで筆者は人気のワイヤレス充電器17種類をテストし、「iPhone」と