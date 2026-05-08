国立療養所多磨全生園を訪れ、敷地内の納骨堂で手を合わせる上野厚労相＝8日午後、東京都東村山市上野賢一郎厚生労働相は8日、ハンセン病の元患者らが入所する東京都東村山市の国立療養所多磨全生園を視察した。入所者から医療や介護の充実、偏見や差別の解消に向けた普及活動などの要請を受け、記者団に「喫緊の課題だ。安心して療養生活を送れるように、しっかりと取り組んでいきたい」と話した。入所者自治会の山岡吉夫会長