立憲民主党東京都連の会長選の立候補受け付けが８日に行われ、蓮舫・参院議員（５８）と川名雄児・武蔵野市議（６６）の２氏が届け出た。２０１７年発足の旧立民都連時代を含め、初の選挙戦となる。立民の都連会長は、今年１月まで務めていた長妻昭・衆院議員が衆院選で中道改革連合へ合流し、約４か月にわたり不在になっている。新たな会長は今月１５日に行われる都連定期大会で決まる。都連所属の国会議員、地方議員、都内総