全日本プロレスは8日、都内で「チャンピオン・カーニバル2026優勝決定戦」（17日、EBARAWAVEアリーナおおた）の会見を行った。A組1位の潮崎豪、同2位の斉藤レイ、B組1位の鈴木秀樹、同2位の菊田円が出席。準決勝で菊田と対戦する潮崎は「想像以上に体がボロボロになりました。厳しいブロックを戦い抜いてこその痛みだと思う。その痛みの全てを乗り越えて、このトロフィーをいただきます。優勝するのは俺だ」と優勝宣言した