Image: Below the Sky / Shutterstock.com うん。気持ちはわかる。Anthropic（アンソロピック）とアメリカ国防総省が依然として関係修復の途上にあるなか、他の企業がその空白を埋めて、疑わしい目的のためにAIサービスを提供する余地が残されています。Google（グーグル）の社員は、穴埋め役を引き受けることに一切関心がないことを会社に対して明確に表明しました。同社のDeepMind（ディー