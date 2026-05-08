西武・滝澤夏央が、打撃の状態を上げてきている。開幕から15打席安打がなく、苦しいスタートとなったが、4月18日の日本ハム戦から25日の楽天戦にかけて6試合連続安打。そこから3試合連続無安打で、4月29日には打率.170まで落ち込んだ。4月30日の日本ハム戦で2安打すると、翌1日のロッテ戦で3安打し、打率.236まで上昇。6日のソフトバンク戦では4安打2打点の大暴れ。1週間前打率.170まで落ち込んでいた打率も、.271まで上げて