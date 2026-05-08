リンクをコピーする

【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.1「未知との邂逅」 11月12日実装 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のアライアンスレイドシリーズ「エコーズ オブ ヴァナ・ディー