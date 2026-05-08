Image: Apple いまはもういない、9万円台の君。品薄が続いているMac miniやMac Studio。世界的なRAM高騰の影響か？ 次モデル登場の予兆か？と複数の可能性が予想されていましたが、どうやら前者であったようです。需要と供給のバランス、追いついていないみたい。最安構成が512GBストレージモデルからに Image: 小暮ひさのり