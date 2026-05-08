DeNA・森原康平は右肘内側側副靱帯の手術を受けていた先月24日に右肘の手術を受けたDeNAの森原康平投手が8日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを明かした。森原は岡山市内の病院で右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を受けていた。この日の午後1時33分に自身のX（旧ツイッター）を更新。ボールを握っている右手の写真とともに「本日、退院しました。支えてくださる皆さんに感謝です」とのメッセージ