︎猫の脱毛の原因 1.アレルギー 猫がしきりに痒がっている場合、脱毛の原因はアレルギーかもしれません。 アレルギーが原因の脱毛の特徴としては、痒みを伴い、毛を掻き分けて皮膚を観察すると皮膚自体にも異常がでている事が多いです。 また、アレルギーが原因の場合には、季節性に脱毛が起きたり、特定の食事をとった後や外に行った後など、条件により脱毛がおきるのが特徴