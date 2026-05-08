筆者の友人・R奈は20代前半で今の夫と結婚し、数年後には男の子に恵まれました。初孫の誕生に義両親も大喜び。家父長制が根強く残る地域に育った夫は「跡取りができた」と義両親に褒められるほどだったのですが──？ 親子の違い 私の夫はスポーツが得意で、小さい頃から運動会などでは大活躍していたスポーツマンタイプ。しかし、息子は外で体を動かすことよりも、家で本を読んだりブロックで遊んだりすること