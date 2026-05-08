「富裕層のクルーズ船を禁止すべき」――新しい社会主義の道を説く東京大の斎藤幸平・准教授らしいちょっと乱暴なコメントだった。大西洋の島々をめぐるクルーズ船で発生したハンタウイルス感染で、WHOは5人の感染を確認し、ほか3人に感染の疑いがあると発表した。また、死亡したオランダ人女性に付き添ったKLMオランダ航空の客室乗務員が感染した可能性があるという。感染者が増える可能性も「news23」（TBS系）は2026年5月7日放