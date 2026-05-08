食のセレクトショップ 「DEAN & DELUCA」（以下、ディーン&デルーカ）が、表裏で異なるデザインを楽しめる「リバーシブルトートバッグ」を5月12日から数量限定で発売する。新たに登場するトートバッグは、ブラックとグレーを使い分けられるリバーシブル仕様。その日の服装や気分に合わせて印象を変えられるのが特徴で、コンパクトなSサイズと大容量のLサイズを展開する。ブラック面には刺繍ロゴを施し、サイド2か所