レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新作アイテムを、5月14日（木）から一部対象店舗とオンラインストアで発売する。OPAQUE.CLIPから「ハローキティ」コラボのレイングッズが登場今回はモノトーンを基調に、撥水加工やポケッタブル仕様のレインアイテムなど全8種がラインアップする。ハローキティのリボンをあ