「FEST. INAZUMA」 滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト 西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋琵琶湖岸で開催してきた県下最大の大型野外ライブイベント「イナズマロック フェス」が、今年より名称を新たに「FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）」と改め、第一弾出演アーティストを発表した。2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩「イナズマ」として定