北房ほたる公園周辺の様子／提供：真庭市役所北房振興局 真庭市北房地域は、ホタルが見ごろになる6月を「北房ホタル観賞月間」とし、ホタルにちなんだ様々なイベントを開催します。 6月12、14日には、北房ほたる公園内のほたる館（真庭市下呰部地内）で、地元保存会の会員がホタルについて説明・案内を行う「ホタルのお話」が開催。 13日には「第40回 ホタルの夕べ in 北房」が呰部商店街（真庭市下呰部地内）で