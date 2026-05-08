フィギュアスケート女子の世界選手権で4度優勝など数々の功績を残した坂本花織さん（神戸市出身）が、8日、現役引退会見を前に、ファンへの感謝をつづった直筆メッセージを公開した。坂本花織さん（提供：シスメックス）所属先であるシスメックススケートチームの公式SNSで公開されたメッセージで、坂本さんは「皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました」「嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただい