明日9日は北日本は雨や雷雨で、暴風に警戒が必要です。沖縄は梅雨空が続き、警報級の大雨となるおそれがあります。明後日10日は北海道から九州で晴れて、行楽日和となりそうです。夏日となる所が多いでしょう。来週末は暑さのレベルが一段階上がり、熱中症のリスクが高くなるため、その前に「暑熱順化」を行って体を暑さに慣れさせておきましょう。9日(土)北日本は雨暴風に警戒沖縄は大雨のおそれ明日9日(土)は低気圧が発達