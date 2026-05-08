円相場が急変する中、商社株の見方が改めて問われている。今回注目したいのは、5月1日に本決算をそろって公表した三菱商事、三井物産、伊藤忠商事の3社である。【こちらも】原油高は自動車株に逆風か決算でみるトヨタ・ホンダ株価の分かれ目総合商社とは、資源や金属、食料、物流、生活関連まで幅広い事業を手がける多角化企業群を指し、為替の振れが大きい局面では同じ商社株でも株価の反応は一様ではない。直近では円が為