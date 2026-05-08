◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月８日、栗東トレセンローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は、４枠８番に決まった。小林調教師は「枠はどこでもいいです。マイルは気性的に競馬がしやすいと思いますし、気分良く走らせられれば」と自然体で構えた。能力の高さはあったが、気性面にまだ課題を残している。今回も前走同様に、最終追い切り