前節でレギュラーシーズン首位に立ったラグビー・リーグワン１部の神戸は８日、神戸市内で、最終第１８節の東京ベイ戦（１０日、えどりく）に向けての練習を公開した。すでにプレーオフ（ＰＯ）進出６チームは決定しており、焦点はリーグ戦の最終順位。ＰＯは２位以上なら準決勝からの登場となるが、３〜６位は準々決勝からスタートとなる。現在、神戸は勝ち点７１。２位の埼玉と３位の東京ベイが同６９で並んでおり、上位３チ