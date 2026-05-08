世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れた前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーが、米国で最も権威のあるボクシングメディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」の取材に応じ、「井上選手が再戦に応じてくれたら光栄」と、「尚弥ＶＳ中谷２」を希望していることを明かした。７日のリング