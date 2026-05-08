ラグビー・リーグワン１部でレギュラーシーズン（ＲＳ）５位のＢＲ東京は８日、ＲＳ最終節の東京ＳＧ戦（１０日、秩父宮）に向けて都内のグラウンドで練習を行った。先発するロックの山本嶺二郎が取材に応じ「泥臭い部分やフィジカル、リコーのプライドを見せたい」と意気込んだ。今季ここまで９勝８敗のＢＲ東京は、５季目のリーグワンで初めてプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。「チームの歴史をベテランの選手から聞いている