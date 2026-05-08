将来への強い野心を語るりゅうせいと結ばれたなつこは熱いハグをし、二人はLINEを交換して笑顔で旅路へと向かった。【映像】てんちむの“元カレ”と噂の経営者と付き合った元女優5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2