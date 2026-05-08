ラグビーリーグワン1部の東京SGは8日、レギュラーシーズン最終節となる10日のBR東京戦（東京・秩父宮ラグビー場）に向けて東京都府中市で練習を実施。先発が決まったCTB中野将伍は、大先輩2人のラストシーズンを優勝で送り出すことを誓った。その2人とは元日本代表のSH流大とCTB中村亮土。ともに1月に今季限りの現役引退を発表し、残された試合はプレーオフを含めて最大4試合となっている。中野は2人を「このチームのレジェン