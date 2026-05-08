多くの有名人も発症を公表している「突発性難聴」。歌手・浜崎あゆみさんやタレント・俳優の安西ひろこさん等、「もう聴力は回復しない」旨を医師から告げられた人もいます。治療を施しても治らない疾患なんでしょうか？実は、「突発性難聴」は治療を始めるタイミングが極めて重要な疾患として知られています。「心に ず〜んときます」去年12月に「突発性難聴」と診断されたことを明らかにしていた、タレント・俳優の安西ひろこさ