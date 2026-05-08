8日に行われた衆議院法務委員会において、参政党の和田政宗議員は、沖縄県辺野古沖で発生したボート転覆死亡事故を取り上げ、学校側の安全管理体制および反対運動に関与する勢力の危険性について質疑を行った。 【映像】警察庁「暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団」発言の瞬間事故で亡くなった女子高校生が友人と旅行に行くのを心待ちにしていたことに触れ、和田議員は「事前の下見や注意を怠ったとみられる