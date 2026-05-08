地方の女性議員らが集まった会合でのあいさつを終え、引き揚げる高市首相（左端）＝8日午後、東京・永田町の自民党本部高市早苗首相は8日、地方の女性議員らが集まった自民党本部での会合に出席した。あいさつで来春の統一地方選に向けて「女性がいると違う、地域の声で国政が変わったと実感してもらえば大きな実績になる。とにかく実行力と決断だ」と激励した。自身の首相就任も踏まえて、政界での女性活躍に触れ「時代が変わり