「ツール・ド・東北2026」をPRする河北新報社の一力雅彦社長（右端）と宮城県内の自治体関係者＝8日午後、仙台市東日本大震災の復興支援と伝承を目的に、宮城県沿岸部を自転車で走るイベント「ツール・ド・東北2026」を主催する河北新報社などは8日、5市町に65〜180キロの6コースを設け、9月20日に開催すると発表した。定員は計2400人。今月13日から先行枠、6月3日から一般枠のエントリーが始まる。気仙沼市から石巻市に向かう