研究者は年を取ると既存の知識を組み合わせるタイプの論文が増え、常識を塗り替えるような革新的な成果は減っていくことを大規模データの解析で示したと、米国と中国の研究者が7日付で米科学誌サイエンスに発表した。ベテラン研究者がチームを率いると、論文で引用する文献が古くなる傾向もみられた。年長者は駆け出しの頃に得た知識に引きずられるほか、年と共に責任が重くなり、論文審査など役割も増えることが影響している