「広島−ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）広島のフレディ・ターノック投手（２７）が９日から３軍（リハビリ組）に合流する。７日に広島市内の病院を受診し、右背中筋肉の炎症が判明した。来日１年目の右腕は開幕ローテ入り。ここまで６試合に先発し、０勝２敗、防御率３・２７の成績を残していた。直近は２日・ヤクルト戦（マツダ）に登板し、５回４安打無失点。翌３日に登録を抹消されていた。新井監督は練習後、取