女優の戸田恵子が7日、自身のアメブロを更新。モデル・亜希の自宅を訪れて「女子会」をしたことを明かした。【映像】戸田恵子＆石川さゆりらの女子会の様子「今日は暑かったー！」と切り出した戸田は、連休明けの慌ただしさについて言及。銀行や郵便局を回る「忙しちゃん」なスケジュールをこなしたという。そんな一日の締めくくりは、楽しみにしていた亜希宅での食事。並んだ料理の数々に戸田は「こりゃもうお店ですわ。め