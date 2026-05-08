物価高が続く中、価格を抑えて消費拡大を狙います。ファミリーマートは5月12日から税抜き147円のおむすびを2種類発売します。（※一部地域を除く）いずれも、だしなどをきかせた炊き込みご飯をベースに、具材の代わりにマヨソースを使用。海苔を使わずシンプルにすることで価格を抑えたということです。ローソンストア100でも、税抜き120円の5種類を100円で販売する取り組みを4月から全国展開しています。物価高が続く中、顧客ニー