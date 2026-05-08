岐阜県大垣市で、ツキノワグマが捕獲されました。 【写真を見る】【速報】ツキノワグマ捕獲 周辺には住宅や中学校も オス･体長95センチ シカ用のワナにかかった状態… 銃で殺処分 岐阜･大垣市 場所は、大垣市赤坂町の山林で、きょう午前6時45分ごろ、ワナの見回りをしていた市の捕獲隊員が、シカ用のワナにかかったツキノワグマを見つけました。 周辺には住宅や中学校… 大垣市によりますと、捕獲されたのは、オスのツキノワグ