加賀路に初夏の訪れです。石川県内唯一の茶の産地である加賀市打越町で8日、新茶の刈り取り作業が始まりました。茶の刈り取り作業は午前9時過ぎから始まり、生産者が青々と光る新芽を手際よく刈り取っていきました。2026年は4月上旬から暖かい日が続いたため新芽が順調に生育し、平年より10日ほど早く刈り取りをスタート。初日の8日は地元の小学生も参加し、摘み取りを体験しました。江戸時代から始まった打越町の茶の生産。明治初