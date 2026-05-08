◆ファーム・リーグ楽天１―１ヤクルト（８日・森林どり泉）楽天・酒居知史投手（３３）が８日、ファーム・リーグのヤクルト戦に登板し、１回無安打無失点に抑えた。＊＊＊＊酒居が完全復活への道のりを一歩ずつ歩んでいる。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、２６年３月に実戦復帰。ファーム・リーグで計７試合に登板して０勝０敗、防御率１・４２の成績を残している。現状の投球について厳しい目で見つ