サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良とモデルの三浦りさ子の次男で、格闘家の三浦孝太の近影が反響を呼んでいる。８日までに自身のＳＮＳを更新した三浦は、インスタグラムに「Ｉｎｎｏｕｔ」とつづり、アメリカで人気のファーストフード店に訪れた様子を公開。赤のシャツにサングラスをかけた姿で、ハンバーガーを堪能する姿や街を散策するショットをアップした。この投稿には「なんて良い赤いシャツ」「完璧すぎる 」「今