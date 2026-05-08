イングランド・プレミアリーグのマンチェスターＣが今夏、Ｒマドリード所属のブラジル代表ＦＷビニシウス・ジュニオール（２５）獲得へ向けて始動することが明らかになった。英サッカーサイト「チームトーク」が掲載した記事によると、今季終了後にＲマドリードとの契約延長交渉を控えているビニシウスだが、クラブ側が「交渉がまとまらなければ売却」という意向を明確にしているとみられ、２５歳ブラジル代表ＦＷの電撃退団が実現