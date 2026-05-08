アメリカとイランが停戦で合意してから、きょうで1か月です。その日、もう一つの戦線・レバノンではイスラエル軍による大規模な空爆で、10分で300人以上が死亡するという悲劇が起きていました。その現場を取材しました。アメリカとイランが停戦合意した4月8日、レバノンで大規模な空爆が起きました。イスラエル軍は、親イランの「ヒズボラ」の拠点を標的にしたと主張。レバノン全土への攻撃で、わずか10分のうちに少なくとも360人