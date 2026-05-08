高木豊の助っ人通信簿パ・リーグ編（セ・リーグ編：野手・投手とも「◎」だったチームは？＞＞）５月７日時点で、２位のソフトバンクから６位のロッテまで４ゲーム差と、どの球団にも上位進出のチャンスがあるパ・リーグ。セ・リーグ編に続き、高木豊氏に各チームの外国人選手（野手／投手）たちを【◎、〇、△、×】の４段階で評価してもらった。（※）成績は５月７日時点。一軍での出場がない選手、出場試合数が少ない選手に