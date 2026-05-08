元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が８日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。磐越自動車道で６日、北越高校の生徒２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故についてコメントした。福島県警は７日にバスを運転していた無職・若山哲夫容疑者を逮捕。調べに対し「時速９０〜１００キロでバスを運転していた」と供述しているという。これまでに学校側の依頼を受けたバス会