ボートレース芦屋の「日本トーター杯」は８日、予選最終日の３日目が終了。関野文（３２＝大阪）は予選１６位で女子選手唯一の予選突破を果たした。これで、徳山から５節連続のセミファイナル進出となる。「ペラ調整の感触が以前に比べ良くなったと思います」と自己分析。近況好調の理由は、調整力の強化にあるようだ。今節のパートナー４８号機は、「直線は下がらなくなりました。差しても進んでいる感じがある。調整が合え