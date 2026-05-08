ボーイズグループStray Kidsのメンバー、ヒョンジンが大人びた色気を見せた。5月8日、ヒョンジンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ヒョンジンが見せたオトナの色気キャプションには、「DIOR香水」「DIORソヴァージュ」どのハッシュタグを加え、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ヒョンジンがファッション誌『GQ KOREA』6月号のデジタル表紙を飾ったときの撮影の裏側を捉えたものである。彼は、ラグジュアリーブラ