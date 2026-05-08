【モデルプレス＝2026/05/08】ABEMAで2025年9月より配信されたオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」がドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」において、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀、本アワードにおける最高賞となるグランプリを受賞した。【写真】飛鳥（のん）×龍也（森愁斗）姉弟の禁断対局シーン◆ドラマ「MISS KING / ミス・キング」史上初の快挙ABEMAオリジナルドラ