感謝状贈呈式 香川県庁 2026年3月に初めて開催されたかがわマラソンのボランティアに、香川県の池田豊人知事が感謝状を贈りました。 かがわマラソンでは、ランナーの受付や給水所などで延べ3300人ほどのボランティアが参加しました。 このうち、香川県綾川町の農業経営高校は生徒や教職員ら約180人が参加し、給水所で独自に開発したアスパラ茶などをランナーに提供しました。 （農業経営高校／田